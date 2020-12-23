В Беларуси к печатной продукции предъявляются высокие требования - директор полиграфкомбината

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси к печатной продукции предъявляются высокие требования. Об этом сказал сегодня журналистам директор ОАО "Полиграфкомбинат им. Я.Коласа" Игорь Маланяк, передает корреспондент БЕЛТА.

"К печатной продукции предъявляются высокие требования: качество печати и переплета, соответствие материалов требованиям СанПиНа. Технологии и оборудование играют в этом свою роль, - сказал Игорь Маланяк. - В начале года на предприятии была установлена новая офсетная печатная машина, которая позволяет выпускать продукцию на уровне мировых стандартов. Это, в частности, соблюдение красочности на протяжении всего тиража. Оборудование позволяет практически до нуля снизить влияние человеческого фактора. На всех этапах производства есть инструментальный контроль и цифровизация параметров. Поэтому книги от первого до последнего экземпляра получаются одинаковыми".

По словам директора полиграфкомбината, по изготовлению учебников предприятие занимает около 80% рынка Беларуси. В этом году здесь выпущено 3,6 млн учебных пособий. В 2021 году планируется увеличить эту цифру до 3,8 млн.

В издательстве "Народная асвета", как рассказала его директор Виктория Калистратова, в этом году выпущено 755 тыс. учебников и учебных пособий для общеобразовательной школы. Издано 940 учебников, а также 500 экземпляров из серии "Школьная библиотека", набранных шрифтом Брайля. Пополнились новыми книгами такие серии, как "Шкаф", "Рассказы Деда Природоведа", "Замежная класіка - дзецям", " В контакте", "Тусовка.by". Вышли в свет такие произведения, как "Птушка года Беларусі 2000-2020" Виктора Гордея, "Вочы Зямлі. Вандроўкі па роднай Беларусі" Владимира Яговдика, "Хочу жить!" Ирины Токаревой, "Вайна. Юнацтва. Подзвіг" Владимира Вавулы и Михаила Чернявского.

"Издательство "Вышэйшая школа" для учащихся учреждений общего среднего образования выпустило 22 наименования учебников по иностранным языкам тиражом более 320 тыс. экземпляров. Главный редактор предприятия Юлия Мисюль обратила внимание, что для учителей иностранных языков подготовлено более 5 тыс. учебно-методических пособий. С электронным приложением, размещенном на площадке Национального института образования, подготовлено 693 учебника по китайскому языку для восьмого класса, а по английскому языку для пятого класса - более 91 тыс.-0-