В Беларуси на вахтовый режим работы перешли более 70% стационарных учреждений соцобслуживания

24 ноября, Ляховичский район /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в условиях второй волны коронавируса более 70% стационарных учреждений социального обслуживания перешли на вахтовый режим работы. Об этом сегодня сообщила журналистам министр труда и социальной защиты Ирина Костевич, передает корреспондент БЕЛТА.

Вахтовый метод предполагает работу в течение 14 дней без выхода из учреждения. Сотрудники находятся с проживающими в доме-интернате или отделении круглосуточного пребывания, ухаживают за ними и оказывают медицинскую помощь. Такие меры приняты для уменьшения риска занесения и распространения инфекций.

"Летом мы переходили на обычный режим. Сейчас пришла вторая волна коронавируса. Если во время первой волны все дома-интернаты работали в вахтовом режиме, то теперь на него перешли чуть больше 70%. Часть работает в открытом режиме, но с очень жесткими мерами выполнения санитарно-эпидемиологических требований", - отметила Ирина Костевич. Она пояснила, что социальные учреждения изменяют режим работы в зависимости от эпидситуации в конкретном регионе.

Министр добавила, что также было принято решение о выплате надбавок социальным работникам. "С момента принятия указа почти Br12 млн израсходованы на надбавки к зарплате. Надбавки социальным, медицинским работникам стационарных социальных учреждений сохраняются", - сказала она.

В Беларуси работают 90 домов-интернатов и 64 отделения круглосуточного пребывания при территориальных центрах социального обслуживания населения. В них проживают около 20,7 тыс. человек, которых обслуживают 13,2 тыс. работников.-0-