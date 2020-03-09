В Беларуси проходит вузовский этап конкурса "Королева Студенчества"

9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси проходит вузовский этап республиканского конкурса грации и таланта "Королева Студенчества", сообщила корреспонденту БЕЛТА секретарь ЦК БРСМ Юлия Зинкевич.

"Королева Студенчества" - это новое название всеми полюбившегося международного межвузовского конкурса грации и артистического мастерства "Королева Весна". Решение о переименовании конкурса было принято в 2018 году на полях XIII фестиваля "Молодежь - за Союзное государство" в Ростове-на-Дону, - рассказала Юлия Зинкевич. - Вузовские отборы конкурса проходят в учреждениях высшего образования и завершатся до конца марта. В следующем месяце стартуют областные: 3 апреля проект "Королева Студенчества" будет принимать Брестская область, 10-го - Могилевская, 14-го - Витебская, 17-го - Гродненская, 21 апреля - Минск, 22-го - Гомельская область".

Главная задача отборочных туров - определить и подготовить представительниц Беларуси к участию в финале конкурса, проведение которого запланировано в июне-июле в Казани во время международного фестиваля "Студенческая весна стран БРИКС и ШОС - 2020". В Беларуси конкурс проводится в три тура: вузовский, областной (минский городской) и белорусский. Он включает в себя квалификацию, собеседование, а также финальное шоу. В нем предложено участвовать белорускам - студенткам дневной формы обучения учреждений высшего образования в возрасте от 18 до 24 лет. "Критериями отбора участниц конкурса являются: артистическое мастерство и сценическая культура, грация и внешние данные, коммуникабельность и знание этикета, умение общаться с аудиторией, интеллектуальные и творческие способности, чувство юмора, участие в молодежных проектах и программах, спортивная подготовка", - пояснила секретарь ЦК БРСМ.

Для участия в республиканском туре оргкомитет ждет портфолио от 22 конкурсанток из Брестской, Витебской, Гомельской, Гродненской и Могилевской областей и города Минска. Наравне с этими девушками подать свои творческие заявки имеют право финалистки Национального конкурса красоты "Мисс Беларусь - 2020".

26 мая во время финального шоу республиканского конкурса грации и таланта "Королева Студенчества" будут определены студентки, которые представят Беларусь в одноименном международном конкурсе.-0-