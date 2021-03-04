В Беларуси с августа возбудили 2407 дел экстремистской направленности - Носкевич

4 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. С момента постэлекторальных событий в августе 2020 года в Беларуси возбудили 2407 дел экстремистской направленности, сообщил сегодня на встрече с трудовым коллективом ОАО "Гомсельмаш" председатель Следственного комитета Иван Носкевич, передает корреспондент БЕЛТА.

От работников предприятия поступил вопрос о том, какая ответственность предусмотрена за распространение лживой информации, клевету, какие допмеры должны применять к владельцам каналов, распространяющих подобную информацию. Как было отмечено, против белорусских предприятий развернулась настоящая информационная война в интернете - с потоком лжи, оскорблений, с призывами к экономическим санкциям, а ведь все это в совокупности подрывает имидж производителей.

Иван Носкевич обратил внимание, что в рабочем сообществе возникает недоумение, почему это происходит.

"Этим занимается тот, кто абсолютно далек от проблем людей, рабочих. И даже среди тех, кто выходил в начале августа с лозунгами под проходную, не было ни одного сотрудника "Гомсельмаша". Это абсолютно сторонние люди, так называемые карусельщики, которые на автомобилях с регистрационными номерами других регионов ездили от предприятия к предприятию - от "Гомсельмаша" к БМЗ и обратно - и пытались людей раскачать", - подчеркнул он.

Председатель СК напомнил: за незаконное проведение массовых мероприятий предусмотрена административная ответственность. Кроме этого, есть административная и уголовная ответственность за клевету и оскорбления. "Что касается других, более жестких противоправных действий, - у нас целый спектр возможностей привлечения как к административной, так и к уголовной ответственности. Приведу цифру: с августа, с поствыборного периода, подразделениями СК уже возбуждено 2407 уголовных дел экстремистской направленности", - проинформировал Иван Носкевич. Сюда включено все - от нанесения на стены оскорбительных надписей до применения насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов.

Из этих дел порядка 650 уже переданы прокурору для направления в суд. Около 500 из них рассмотрены судами, виновные привлечены к уголовной ответственности. Кроме этого, многие правонарушители привлечены к административной ответственности.

"Вы должны четко понимать, что находитесь под защитой государства. И оно не оставит вас один на один с теми, кто клевещет, распространяет фейки", - обратился к коллективу предприятия Иван Носкевич.

По его словам, вопросы постэлекторальных событий, роли правоохранительных органов в наведении порядка в стране обсуждаются во многих трудовых коллективах. "Мне нравится подход рабочих людей к оценке ситуации в стране. Они ратуют за мир, спокойствие, единение. У них нет революционных мыслей, направленных на разрушение", - подчеркнул председатель СК.

Он поблагодарил коллектив "Гомсельмаша" за то, что предприятие выстояло в напряженное августовское время. "Мы прекрасно знаем, как вас пытались раскачать, какие мероприятия проводились вокруг территории завода, как пытались на вас давить. Но вы оказались на высоте, верными идеалам мира, спокойствия, суверенитета нашего государства", - сказал он.

Интересовались представители коллектива и тем, достаточны ли введенные с 1 марта меры ответственности за нарушения законодательства. "Усиление административной ответственности за ряд правонарушений появилось не на пустом месте. Мы привыкли жить в мирной, спокойной стране и полагали, что уровень криминогенности в обществе соответствовал уровню ответственности, предусмотренному административным и уголовным кодексами, и наоборот. Но как показала жизнь, такого объема не хватало. Были внесены поправки - в первую очередь в административный кодекс", - пояснил Иван Носкевич. Он обратил внимание, что и в УК намерены пересмотреть целый ряд статей в сторону усиления ответственности, в первую очередь за экстремистские проявления

Свои вопросы работники предприятия могли задать Ивану Носкевичу и на приеме граждан. "Люди озабочены в целом ситуацией в стране. Они оказывают на словах всяческую поддержку правоохранителям, Следственному комитету в том числе", - отметил по итогам приема Иван Носкевич.

Два обращения прозвучали по конкретным уголовным делам, которые находятся в производстве СК. Интересовало работников "Гомсельмаша" прошлогоднее убийство двух мужчин в микрорайоне Сельмаш Гомеля. "Это преступление раскрыто. Виновное лицо установлено. Вина его с точки зрения следствия подтверждается целым спектром доказательств, заключением экспертиз - судебно-медицинской, криминалистических, а также показаниями свидетелей и другими фактическими данными", - рассказал председатель СК.

По его словам, в конце марта - начале апреля дело передадут прокурору.

В сегодняшнем рабочем графике председателя СК - встреча с личным составом УСК по Гомельской области. "По нашим критериям оценки эффективности служебной деятельности УСК по Гомельской области завершило 2020 год на первом месте. Это лучшее подразделение в стране", - подчеркнул он.

Иван Носкевич выразил уверенность, что и в этом году следователи Гомельского региона будут в числе лучших. "Здесь собрался очень серьезный, боеспособный коллектив, все нацелены на работу", - заключил он.-0-