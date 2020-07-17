В Беларуси сделан важный шаг в развитии инклюзивного туризма - Костевич

17 июля, Воложинский район /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси ведется пошаговая работа по созданию доступной среды, а реализованный в Воложинском районе проект инфраструктуры для оказания рекреационных услуг инвалидам станет основой для распространения этого опыта по всей стране. Об этом сообщила министр труда и социальной защиты Ирина Костевич сегодня на открытии Туристического информационного и рекреационного центра для людей с инвалидностью на базе Воложинского территориального центра социального обслуживания населения, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы сделали еще один большой шаг в Минской области по обеспечению доступной среды, - сказала Ирина Костевич. - В 2016 году страна ратифицировала Конвенцию о правах инвалидов. Мы с вами подписались под соблюдением международных стандартов. И пошагово двигаемся в этом направлении. Первый, значимый, на мой взгляд, шаг - мы вместе подготовили проект закона "О правах инвалидов и их социальной интеграции". Проект уже прошел первое чтение. Одно из направлений, которое проходит через этот проект закона, - создание доступной среды для людей с ограниченными возможностями. И это то направление, которое мы, не дожидаясь принятия закона, уже сегодня реализуем".

Министр также привела в цифрах результаты принимаемых усилий и обозначила фронт работы на будущее. "Только 69% социальной сферы имеют элементы доступной среды. А мы ведь говорим не про элементы, а про стопроцентную доступность. Планку подняли достаточно высокую. Но, думаю, совместными усилиями справимся", - подчеркнула она. Ирина Костевич поблагодарила всех участников проекта в Воложинском районе, дав высокую оценку созданной здесь инфраструктуре. "Наша задача теперь - распространить этот опыт по всей стране, во всех регионах", - заключила она.

Объект создан по проекту международной технической помощи "Воложин без барьеров: усиление возможностей для предоставления социальных и рекреационных услуг для людей с инвалидностью". Его реализовали Воложинский райисполком совместно с Белорусским обществом инвалидов (БелОИ), БОО "Отдых в деревне" и местным фондом содействия развитию международного диалога и сотрудничества "Интеракция".

По сути, в Воложинском районе созданы условия для комфортного отдыха людей с ограниченными возможностями. Здесь они могут прогуляться по безбарьерной экологической тропе, посетить исторические места и памятники архитектуры, а также воспользоваться услугами агроусадеб. Путешествие может быть распланировано на два-три дня. А вся информация об объектах безбарьерной среды в районе, туристических продуктах и услугах будет распространяться через созданный Туристический информационный и рекреационный центр.

Кроме информационной поддержки в центре для людей с инвалидностью, пожилых людей и лиц их сопровождающих, а также семей с детьми предусмотрена возможность временного проживания - на 20 мест. Также имеется конферец-зал со специальным оборудованием для проведения совещаний, конференций, тренингов, презентаций, адаптированный для людей с инвалидностью. Также в филиале организован прокат туристического и спортивного инвентаря (палатки, спальные мешки, коврики, в будущем - велосипеды). Планируется сотрудничество с турагентствами и участие в туристических выставках.

Председатель центрального правления БелОИ Владимир Потапенко обратил внимание на сложности, с которыми довелось столкнуться еще при написании проекта и затем его реализации - ведь для этого не было какого-то шаблона, приходилось все проверять и улучшать опытным путем. "Это уникальнейший проект, который даже не имеет аналогов в Европе. Инклюзивный подход к реализации туризма в целом, в том числе с участием инвалидов. Силами общественных объединений мы разработали, просчитали и внесли на рассмотрение райисполкома все цифры. Я очень рад, что местные органы власти стали нашими партнерами", - сказал Владимир Потапенко. Он отметил роль своего общественного объединения, члены которого вложили много сил и труда в том числе в создание объектов инфраструктуры. "Также мы провели мониторинг практически всех социально значимых объектов в Воложинском районе, написали около 300 заключений. Это тоже очень важно", - добавил глава БелОИ.

"Уверен, что этот проект даст толчок развитию инклюзивного туризма в других регионах Беларуси", - заявил он. И предложил начать с того, чтобы реализовать аналогичный проект в Налибокской пуще или Березинском биосферном заповеднике.-0-