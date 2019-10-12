В Беларуси в 2019 году каждая четвертая тонна зерновых пришлась на Минскую область

12 октября, Борисов /Корр. БЕЛТА/. Каждая четвертая тонна зерновых в Беларуси в текущем году собрана с полей Минской области. Об этом заявил председатель Миноблисполкома Анатолий Исаченко сегодня на открытии областного праздника тружеников села "Дажынкi" в Борисове, передает корреспондент БЕЛТА.

"Урожай зерновых и зернобобовых культур в Минской области превысил 1,7 млн т. Это существенно больше, чем в прошлом году. Каждая четвертая тонна зерна в республике произведена в Минской области. Тысячный намолот превзошли 665 экипажей, есть по итогам уборочной и 6 экипажей-трехтысячников. Лучшими по намолоту стали Слуцкий, Минский и Несвижский районы. В лидеры по урожайности вышли Несвиж, Дзержинск и Клецк", - сказал Анатолий Исаченко.

Намного увеличен и сбор сахарной свеклы, картофеля, рапса. Губернатор отметил, что в аграрной отрасли страны область сохранила лидерство по целому ряду позиций.

Достичь таких высоких результатов удалось благодаря качественной работе экипажей комбайнеров, водителей, работников сушильных комплексов, агрономов, руководителей хозяйств. "Успехи в аграрном секторе экономики - основа дальнейшего движения вперед, но нынешний урожай для нас не предел. Потенциал центрального региона намного выше. И для достижения поставленных целей есть все: технологии, современное оборудование, но главное - трудолюбивые люди, рачительные хозяева. С вами нам по плечу любые задачи", - подчеркнул он.

Кроме того, глава региона обратил внимание на подготовку Борисова к празднику: город преобразился, и в этом заслуга как строителей, так и местных жителей. Пусть не все получалось, нелегко давались многие объекты, была критика, но, несмотря ни на что, поставленные задачи выполнены. С проведением "Дажынак" благоустройство Борисова не закончится: большая стройка продолжится и в следующем году.

Областные "Дажынкi" собрали в Борисове около 15 тыс. человек. На улицах города развернулась выставка-ярмарка, работают творческие площадки и город мастеров.-0-