В Беларуси в семнадцатый раз стартует акция "Спортсмены - за безопасность дорожного движения"

Как сообщили БЕЛТА организаторы акции, Могилев традиционно станет первым городом, который примет участников республиканской акции "Спортсмены - за безопасность дорожного движения - 2019". Открытие мероприятия состоится 17 августа в 13:00 в Могилеве на паркинге ТЦ "Парк-Сити" по улице Минское Шоссе, 31. Здесь же будет дан старт первому этапу кубка ADT.BY по джимхане. В соревнованиях примут участие ведущие автопилоты Беларуси - Александр и Евгений Цедрики, Дмитрий Баркан и Алексей Королев, Алексей Шендюков и Сергей Атрохов, Мария Зарубина и Андрей Либман, Владимир Ковтик и Виталий Чумаков.

Все участники будут разделены на 2 зачетные группы - R1, где участвуют только автопилоты-профессионалы, и R2, где могут заявиться и любители.

Акция проводится редакцией газеты "Автодайджест" при поддержке УГАИ МВД Республики Беларусь по всем областям в период, когда дети идут в школу, а затем наступает подготовка автомобилей к зиме. Всего в этом году состоится 7 этапов акции.

В перерывах между соревнованиями для детей и взрослых будут разыгрываться призы от партнеров-организаторов мероприятия. Параллельно с заездами пилотов сотрудники ГАИ и МЧС Могилева проведут интересные и полезные встречи со зрителями. Завершатся соревнования парными полуфинальными и финальными заездами квартета сильнейших.

Вход на мероприятие свободный. Окончание мероприятия в 18:00.

Подать заявку на участие в заездах можно ЗДЕСЬ .

Предварительный календарь проведения этапов ADT Gymkhana Battle:

17 августа - Могилев (ТЦ "Парк- Сити");

24 августа - Полоцк (ТЦ "Манеж");

25 августа - Витебск (пр-т Победы возле "Весты");

7 сентября - Гродно (ТЦ "Олд-Сити");

14 сентября - Гомель (паркинг Ледового дворца);

21 сентября - Барановичи (паркинг Ледового дворца);

28 сентября (5 октября) - Минск.

Партнеры акции:

ООО "Евромеханика-Центр", ТД "Форсаж", компания "Свиат", OOO "Флагбай", сеть магазинов ShelColor, ТЦ "Парк-сити", компания AVD Продакшн

Информационная поддержка: Белорусское телеграфное агентство.

Информационные партнеры: ABW.BY, радио "Пилот-ФМ", портал TUT.BY, портал 1K.BY, портал ADT.BY