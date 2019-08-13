В Беларуси в семнадцатый раз стартует акция "Спортсмены - за безопасность дорожного движения"

Как сообщили БЕЛТА организаторы акции, Могилев традиционно станет первым городом, который примет участников республиканской акции "Спортсмены - за безопасность дорожного движения - 2019". Открытие мероприятия состоится 17 августа в 13:00 в Могилеве на паркинге ТЦ "Парк-Сити" по улице Минское Шоссе, 31. Здесь же будет дан старт первому этапу кубка ADT.BY по джимхане. В соревнованиях примут участие ведущие автопилоты Беларуси - Александр и Евгений Цедрики, Дмитрий Баркан и Алексей Королев, Алексей Шендюков и Сергей Атрохов, Мария Зарубина и Андрей Либман, Владимир Ковтик и Виталий Чумаков.
Все участники будут разделены на 2 зачетные группы - R1, где участвуют только автопилоты-профессионалы, и R2, где могут заявиться и любители.
Акция проводится редакцией газеты "Автодайджест" при поддержке УГАИ МВД Республики Беларусь по всем областям в период, когда дети идут в школу, а затем наступает подготовка автомобилей к зиме. Всего в этом году состоится 7 этапов акции.
В перерывах между соревнованиями для детей и взрослых будут разыгрываться призы от партнеров-организаторов мероприятия. Параллельно с заездами пилотов сотрудники ГАИ и МЧС Могилева проведут интересные и полезные встречи со зрителями. Завершатся соревнования парными полуфинальными и финальными заездами квартета сильнейших.
Вход на мероприятие свободный. Окончание мероприятия в 18:00.
Подать заявку на участие в заездах можно
Предварительный календарь проведения этапов ADT Gymkhana Battle:
17 августа - Могилев (ТЦ "Парк- Сити");
24 августа - Полоцк (ТЦ "Манеж");
25 августа - Витебск (пр-т Победы возле "Весты");
7 сентября - Гродно (ТЦ "Олд-Сити");
14 сентября - Гомель (паркинг Ледового дворца);
21 сентября - Барановичи (паркинг Ледового дворца);
28 сентября (5 октября) - Минск.
Партнеры акции:
ООО "Евромеханика-Центр", ТД "Форсаж", компания "Свиат", OOO "Флагбай", сеть магазинов ShelColor, ТЦ "Парк-сити", компания AVD Продакшн
Информационная поддержка: Белорусское телеграфное агентство.
Информационные партнеры: ABW.BY, радио "Пилот-ФМ", портал TUT.BY, портал 1K.BY, портал ADT.BY
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.2844 BYN
|2.284 BYN
|2.288 BYN
|USD
|2.0419 BYN
|2.04 BYN
|2.044 BYN
|RUB
|3.1129 BYN
|3.106 BYN
|3.113 BYN