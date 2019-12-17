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18:16
Теперь официально: 2 января в Беларуси будет праздничным днем без отработки
Президент
18:11
Беларусь и Нидерланды обсудили сотрудничество в политике и инвестиционной сфере
Политика
18:11
Пьяная гомельчанка села за руль авто с годовалым ребенком
Происшествия
17:52
В Беларуси ввели в эксплуатацию воздушную линию электропередачи на 750 кВ
Регионы
17:46
В Минске простились с одним из лучших игроков в истории белорусского хоккея Владимиром Цыплаковым
Спорт
17:30
В Гомеле вынесли приговор экс-руководителям организаций ЖКХ за коррупционные преступления
Происшествия
17:11
Розничный товарооборот в Беларуси в январе-ноябре вырос на 4,4%
Экономика
17:06
Бондарь: самые лучшие моменты белорусского кино еще впереди
Культура
17:05
Рыженков: в Беларуси есть все для дальнейшего развития кино
Культура
16:59
МАРТ: законодательство о наружной рекламе будет скорректировано
Экономика
16:59
Реальные денежные доходы белорусов в январе-октябре выросли на 6,6%
Общество
16:55
Производство сельхозпродукции в Беларуси в январе-ноябре выросло на 2,7%
Экономика
16:46
В Гомельской области в этом году выросло число преступлений, связанных с оборотом наркотиков
Происшествия
16:41
В Гродно в 2020 году повышенное внимание уделят благоустройству города и ремонту дорог
Регионы
16:34
Промпроизводство в Беларуси в январе-ноябре увеличилось на 0,7%
Экономика
16:29
Более 260 станций обезжелезивания планируют построить в Брестской области до 2025 года
Регионы
16:17
Брестчанин подозревается в заведомо ложном доносе на покупателя игровой приставки
Происшествия
16:13
Убийцу женщины разыскивают в Минске
Происшествия
16:09
Союзная Молодежная палата создаст информресурс о памятниках советским солдатам в Беларуси и РФ
Общество
16:04
В Беларуси разрабатывают план действий по созданию условий для развития экономики - Румас
Экономика
16:03
Мужская и женская сборные Беларуси по волейболу узнали соперников в золотой Евролиге-2020
Спорт
15:53
БУТБ: биржевой экспорт сельхозпродукции в январе-ноябре увеличился более чем на 40%
Экономика
15:48
Международные финансовые организации оценили деловой климат в Беларуси
Общество
15:45
РЕПОРТАЖ: Человек собаке друг: как могилевчане помогают бездомным животным
Регионы
15:39
Оранжевый уровень опасности из-за тумана объявлен в Беларуси 17 и 18 декабря
Общество
15:38
Бизнес выступает за системный подход к рекламному оформлению Минска
Регионы
15:14
Десять счастливчиков смогут купить эксклюзивные часы "Луч" и помочь детскому хоспису
Общество
15:12
Более 200 первичных профсоюзных организаций создано в Гомельской области в 2019 году
Регионы
14:40
Беларусь заинтересована в укреплении всестороннего сотрудничества с Китаем - Кочанова
Политика
14:34
Продавец автозапчастей из Слонима присвоил более Br16 тыс.
Происшествия
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Регионы
17 декабря 2019, 17:52
В Беларуси ввели в эксплуатацию воздушную линию электропередачи на 750 кВ
https://atom.belta.by/ru/news_ru/view/v-belarusi-vveli-v-ekspluatatsiju-vozdushnuju-liniju-elektroperedachi-na-750-kv-10485/
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АЭС
энергетика
Новости рубрики Регионы
В Гродно в 2020 году повышенное внимание уделят благоустройству города и ремонту дорог
Более 260 станций обезжелезивания планируют построить в Брестской области до 2025 года
РЕПОРТАЖ: Человек собаке друг: как могилевчане помогают бездомным животным
Бизнес выступает за системный подход к рекламному оформлению Минска
Более 200 первичных профсоюзных организаций создано в Гомельской области в 2019 году
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Лукашенко требует максимальной отдачи от каждого вложенного рубля в экономику
В Беларуси разрабатывают план действий по созданию условий для развития экономики - Румас
Соглашения об упрощении визового режима с Беларусью и о реадмиссии могут заработать в 2020 году - Шульц
А1 и БНБ-Банк реализовали проект по трансформации IT-систем
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Биометрические паспорта в Беларуси могут ввести в 2021 году
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Реальные денежные доходы белорусов в январе-октябре выросли на 6,6%
Коллективы редакций "7 дней" и "Беларускай думкi" победили в конкурсе по освещению ЦУР
Оранжевый уровень опасности из-за тумана объявлен в Беларуси 17 и 18 декабря
Немецкий путешественник на веломобиле: в Беларусь стоит приехать
В Минске простились с одним из лучших игроков в истории белорусского хоккея Владимиром Цыплаковым
У Беларуси и России много точек соприкосновения в молодежной политике - Германова
Старт сразу трем проектам Twinning может быть дан в Беларуси в 2020 году
Перечень инновационных товаров в Беларуси расширен
Тему Года книги в СНГ подсказало время - Косимова
Уточнена концепция перехода госорганов Беларуси на использование технологий облачных вычислений
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