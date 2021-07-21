В Белоозерске старое общежитие реконструируют под арендный дом

21 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Белоозерске бывшее общежитие энергомеханического завода реконструируют под арендный дом, сообщили корреспонденту БЕЛТА в государственном унитарном производственном предприятии "Березовское ЖКХ".

Бывшее ведомственное общежитие после реорганизации энергомеханического завода через Министерство энергетики безвозмездно передали в районную коммунальную собственность. Четырехэтажное трехподъездное здание постройки 70-х годов прошлого века по проспекту Мира устарело. Его ждет кардинальное преобразование. Проектом предусмотрено устройство 75 арендных квартир, в том числе 40 двухкомнатных и 35 однокомнатных.

Работы на объекте начаты 5 июля. Строительной бригаде ЖКХ предстоит снести 90% перегородок, поменять инженерные коммуникации (с возможностью регулирования тепла в каждой квартире), утеплить кровлю и стены, а также полы на первом этаже, выполнить внутреннюю отделку помещений. Сметная стоимость объекта оценивается в Br4,4 млн. В качестве спонсорской помощи РУП "Брестэнерго" выделило Br1,1 млн.

"Сейчас работы ведутся в одной из трех секций здания, которую мы планируем сдать в эксплуатацию в конце этого года. В следующем году возобновим строительство за счет средств, полученных от сдачи арендного жилья, которые аккумулируются Брестским облисполкомом. Работы выполняются так, чтобы причинять минимум неудобств нынешним жильцам общежития", - отметили в районном ЖКХ.

Сейчас в рассчитанном на 420 человек общежитии фактически числятся 68 жильцов. Более половины из них изъявили желание попасть в число новоселов второго в Березовском районе арендного дома. На сегодня в Белоозерском горисполкоме уже лежат 45 заявлений от потенциальных квартиросъемщиков. Здесь полагают, что к окончанию реконструкции коммерческое жилье будет востребовано на 100%. Жилые помещения будут предоставляться в пользование нуждающимся в улучшении жилищных условий согласно очередности.-0-