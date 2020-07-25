В белорусские агроусадьбы туристы едут за душевным теплом - Наталья Прокопук

25 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В белорусские агроусадьбы туристы едут за душевным теплом и добротой. Такое мнение выразила корреспонденту БЕЛТА победитель республиканского конкурса "Женщина года - 2019" в номинации "Хозяйка села" глава агроусадьбы "Валерия", председатель первичной организации Белорусского союза женщин Каменецкого района Наталья Прокопук.

"Гостям, которые приезжают на агроусадьбу, недостаточно поставить вкусную еду на красиво сервированный стол. Туристы, особенно зарубежные, поедут к нам за душевностью и добротой, потому что эти качества в мире теряются. Им нужно видеть и чувствовать, что мы заинтересованы в них, искренне рады их приезду, готовы показать им все, чем богаты и что умеем. И все это должно быть живо и весело. Им хочется такой атмосферы и эмоций. И ты сам получаешь огромный заряд позитива, когда люди тебя обнимают, благодарят", - сказала Наталья Прокопук.

Экономист по образованию, в агротуристический бизнес она пришла несколько лет назад. По совету отца сменила не только городскую прописку на сельскую, но и сферу деятельности. Теперь вместо работы в банковском офисе принимает гостей на агроусадьбе (под которую реставрировали бывший бабушкин дом), углубляет свои познания в национальной кухне, проводит мастер-классы, семинары, экспедиции, по крупицам накапливая опыт, знания и умения.

"Мне иногда становится обидно за белорусов. Почему-то мы не ценим то, что имеем. Вот говорят, итальянская кухня это вкусно, китайская - интересно. А белорусская - это не модно. Я веду страничку в интернете о национальной кухне, где блюда представлены в современной подаче, красиво, стильно украшены. Недавно провели гастрофест по книге радзивилловских рецептов. Вижу, что это интересно людям. Это очень радует и придает силы двигаться дальше", - отметила хозяйка агроусадьбы.

К своему делу она приобщает сыновей. Ребята помогают маме на кухне, вместе с ней разучивают старинные народные песни, с которыми потом встречают гостей. "Я считаю, что детей надо воспитывать своим примером. Когда они видят твой интерес, увлеченность делом, сами начинают чем-то увлекаться. Приучаю их к труду с раннего детства. Надеюсь, что это со временем даст свои плоды", - поделилась Наталья Прокопук.

Агроусадьба "Валерия" размещается в 35 км от Беловежской пущи. В среднем за год ее посещает около 2 тыс. туристов. Наталья Прокопук верит, что число посетителей, в том числе любителей гастрономических путешествий, будет расти. Сама же она в постоянном поиске новых рецептов, способных удивить даже самых избалованных гурманов, как, например, картофельные колдуны, фаршированные мясом, под белым соусом. "Считаю, для развития агротуризма в стране созданы идеальные условия. Они дают возможность расширять поле деятельности. Людям дали полную свободу, было бы желание", - подытожила она.-0-

Фото Вадима Якубёнка