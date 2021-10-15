В Беловежской пуще 6 ноября закроют велосезон

15 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В национальном парке "Беловежская пуща" 6 ноября проведут велопробег "Осенний квест", посвященный закрытию велосипедного сезона, сообщили корреспонденту БЕЛТА в нацпарке.

Любителей активного отдыха приглашают прокатиться по живописным осенним тропам заповедного леса и весело провести время в кругу единомышленников. "Сотрудники национального парка встретят гостей у главных ворот Беловежской пущи. Проведут по маршруту, где участников велопробега будут ждать лесные тайны и множество сюрпризов во время туристического привала на Царской поляне. У всех будет возможность отведать беловежской ухи и ароматного чая на травах, поучаствовать в веселых спортивные играх и развлечениях", - отметили в отделе туризма.

Национальный парк в этом году посетили более 20 тыс. велосипедных туристов. "Желающих много. Заметно, что люди стараются больше времени проводить на свежем воздухе. Велосипедные прогулки в этом году расходились на ура, пешеходные экскурсии тоже востребованы. Закрытие велосезона ежегодно вызывает интерес: квест по пути следования, развлекательная программа, отдых на Царской поляне", - добавили в отделе туризма.

В Беловежской пуще разработаны 25 туристических маршрутов общей длиной более 100 км. Некоторые из них сконцентрированы вблизи основной инфраструктуры национального парка. Есть и такие, которые ведут в удаленные уголки. Для проката в нацпарке доступно 300 велосипедов.-0-