В Беловежской пуще ежегодно обследуют места произрастания краснокнижных растений

24 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В национальном парке "Беловежская пуща" специалисты ежегодно обследуют места произрастания растений, занесенных в Красную книгу Беларуси, сообщает БЕЛТА со ссылкой на нацпарк.

В отделе охраны леса и лесного хозяйства отметили, что численность раннецветущих растений неуклонно сокращается. Поэтому остро встает проблема охраны первоцветов. Некоторые из них занесены в Красную книгу. Речь идет о ветренице лесной, купальнице европейской, простреле луговом, простреле раскрытом, равноплоднике, фиалке топяной, луке медвежьем (черемше).

"Ежегодно лесная охрана "Беловежской пущи" проводит мероприятия по обследованию как уже существующих лесных участков, так и новых, на которых возможно произрастание краснокнижников. Мониторинг направлен на увеличение природоохранных территорий нацпарка, поддержание биологического разнообразия, сохранение в естественном состоянии генетического фонда растений пущи", - пояснили в отделе охраны леса и лесного хозяйства.-0-