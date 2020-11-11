В Беловежской пуще готовятся к новогоднему сезону

11 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В национальном парке "Беловежская пуща" готовятся к новогоднему сезону, сообщили БЕЛТА в отделе туризма, маркетинга и рекламы нацпарка.

Традиционно с начала декабря до середины января в поместье Деда Мороза значительно увеличивался поток туристов. В этом году коррективы внес коронавирус, посетителей стало ощутимо меньше. Однако в Беловежской пуще постараются сделать все возможное, чтобы желающие накануне Рождества и Нового года смогли побывать в гостях у зимнего волшебника и загадать заветные мечты.

В поместье Деда Мороза на 12 декабря запланирован праздник "Беловежская сказка". На этот день намечен приезд в пущу Снегурочки, Матушки Зимы и ее дочерей. Запланированы церемония зажжения первых новогодних огней на елке, развлекательная программа, выступление творческих коллективов и мастер-классы ремесленников. Можно будет угоститься пущенской ухой, блинами и чаем на травах.

"Большого наплыва гостей, как в предыдущие годы, мы не ожидаем. Но все наши мероприятия на свежем воздухе, предоставляем дополнительные автобусы. Для пассажиров делаем специальную рассадку, чтобы увеличить дистанцию между ними. Это мы практикуем еще с марта", - отметили в национальном парке. Собеседники добавили, что поток писем Деду Морозу не уменьшился.-0-