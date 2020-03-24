В Беловежской пуще на месяц раньше обычного зацвело редкое растение

24 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Беловежской пуще на месяц раньше обычных сроков отмечается массовое цветение равноплодника василистникового. Такая информация размещена на сайте национального парка, сообщает БЕЛТА.

Примечательно, что ранее цветение редкого охраняемого вида зафиксировано только в южных частях пущи, в частности - на территории Белянского лесничества. В более северных районах отмечены только первые распускающиеся бутоны.

Столь раннее начало цветения не свойственно для равноплодника. По данным многолетних фенологических наблюдений, в Беловежской пуще цветение этого вида приходится на вторую декаду апреля, то есть фактически месяцем позже. Такое необычное явление научные работники связывают в первую очередь с теплой и бесснежной зимой.

Равноплодник василистниковый - редкое охраняемое растение II категории национального природоохранного значения. Это реликтовый по происхождению среднеевропейский горный вид, в Беларуси он находится на северо-восточной границе ареала. В Беловежской пуще самые большие по занимаемой площади (до нескольких гектаров) и численности популяции этого вида. Они являются индикатором коренных старовозрастных лесов и располагаются в ясеневых, дубовых и грабовых массивах.-0-