В Беловежской пуще начали осенне-зимнюю подкормку диких животных

4 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В национальном парке "Беловежская пуща" приступили к осенне-зимней подкормке диких животных. Такая информация опубликована на официальном сайте нацпарка, сообщает БЕЛТА.

Подкормку обитателей пущи - оленя, лани, косули, кабана - начали из-за ухудшения кормовой базы и приближения зимы. Подкрепиться копытные могут на специально отведенных площадках.

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Параллельно в национальном парке проведут учет диких животных, который осуществляется по правилам в одно и то же время в определенные дни. "Егерская служба в местах подкормки с охотничьих вышек будет вести наблюдение за животными, чтобы выявить больных и травмированных. Этому биотехническому мероприятию в Беловежской пуще уделяется большое внимание", - подчеркнули в отделе охраны животного мира и охотничьего хозяйства.-0-