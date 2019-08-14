В Беловежской пуще пройдет День живой археологии

14 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. День живой археологии пройдет в национальном парке "Беловежская пуща" 24 августа, сообщил корреспонденту БЕЛТА сотрудник научного отдела нацпарка Руслан Книга.

Опен-эйр-фест "Пазнанне мінулага" проведут на территории археологического музея под открытым небом. В программе запланированы экскурсия по городищу бронзового и железного веков, мастер-классы по древним промыслам и ремеслам, ярмарка-продажа сувениров, угощение фирменной пущанской ухой с проснаком и другие развлечения.

"В этот день древнее городище заселят люди, одетые в костюмы той поры, оживут подворья ткача, гончара, резчика по дереву и кости. Это будет своеобразная художественно-театрализованная реконструкция, участниками которой станут посетители археологического музея", - отметил Руслан Книга.

Мероприятие направлено на популяризацию историко-культурного наследия национального парка. Беловежская пуща внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО как уникальный природный объект. Вместе с тем здесь также расположены многочисленные памятники археологии, сохранившиеся благодаря заповедному режиму. Так, 1 июня свои двери перед посетителями раскрыл первый в Беларуси археологический музей под открытым небом. В городище позднего бронзового - раннего железного веков любой желающий может познакомиться с бытом наших предков, живших 2-2,5 тыс. лет назад.

В перспективе новый туристический объект будет включать в себя семь музейных комплексов, которые будут отражать особенности развития материальной и духовной культуры западных регионов Беларуси разных исторических периодов - от каменного века до Средневековья. Так, в этом году будет создана очередная историческая экспозиция - древнегерманское подворье и славянское поселение. В национальном парке уже приступили к строительству второй очереди скансена. Работы ведутся под строгим археологическим надзором.-0-