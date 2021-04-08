В Беловежской пуще проведут инвентаризацию мелиорированных земель

8 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В национальном парке "Беловежская пуща" проведут инвентаризацию мелиорированных земель. Такая информация опубликована на официальном сайте нацпарка, сообщает БЕЛТА.

Национальный парк располагается на территории Брестской и Гродненской областей, занимает более 150 тыс. га. На этих землях есть мелиоративные системы, многие из которых не используются для сельскохозяйственных целей, а расположенные на них гидротехнические сооружения не функционируют.

"Подходы к природе в "погоне за землей" в советское время до сих пор оказывают негативное влияние на гидрологический режим Беловежской пущи, от которого зависит динамика естественных природных процессов в экосистемах. По этой причине эти земли требуют тщательного обследования и проведения комплекса природоохранных (восстановительных) мероприятий", - подчеркнули в научном отделе нацпарка.

В пример можно привести мелиоративную систему в урочище Черные Лозы на окраине болота Дикое. Она представляет собой залитые водой мелиоративные клетки, где в советское время добывали торф. С противоположной стороны урочище граничит с действующей мелиоративной системой Клепачи в угодьях крупного хозяйства "Журавлиное". Часть мелиосистемы из-за нерентабельности долгое время не была задействована в сельхозпроизводстве, поэтому в 2019 году ее передали на баланс национального парка "Беловежская пуща". Его сотрудники вместе с представителями ОО "Ахова птушак Бацькаўшчыны" в прошлом году провели там работы по восстановлению естественного гидрологического режима.

"Весной во время половодья научный отдел провел детальное обследование урочища для оценки эффективности проведенных работ и предварительной экспертизы процессов восстановления. В результате выявлены несколько гидротехнических сооружений, не выполняющих свои функции по задержанию воды, что влияет на результативность природоохранных мероприятий, - отметили в научном отделе. - Для восстановительных работ по оптимизации гидрологического режима пущи нужно провести комплексную инвентаризацию мелиорированных земель на территории парка и его охранной зоны с оценкой состояния гидротехнических сооружений".-0-