В Беловежской пуще проводят эксперимент по борьбе с красным дубом

2 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Беловежской пуще проводят научный эксперимент по борьбе с красным дубом - одним из наиболее опасных инвазионных видов. Такая информация опубликована на официальном сайте национального парка, сообщает БЕЛТА.

Красный дуб (выходец из Северной Америки) оказался в пуще в конце XIX века. Растение-колонист в новых условиях начало вытеснять аборигенные виды деревьев. В наших лесах нет организмов, которые живут за счет красного дуба, тем самым сдерживая его развитие. Поэтому сейчас, по мнению ученых, это самый опасный чужеродный древесный вид в Беловежской пуще.

Наиболее радикальным способом избавления пущи от "чужака" считается вырубка. Однако она не позволяет полностью удалить растения из-за обильной пневой поросли. Для эффективной борьбы с ней в нацпарке решили провести эксперимент. "Есть несколько методов борьбы с порослью красного дуба. Самый, наверное, радикальный и экологичный - фрезеровка пней, но он и самый затратный. Второй - обработка пней различными химсоставами, однако они загрязняют почву и не приемлемы для охраняемых территорий. Еще один вариант - засыпать или закрыть пни, чтобы снизить активность придаточных почек. Это можно сделать чем угодно (темным полиэтиленом, почвой, подстилкой). Засыпать опилками, с нашей точки, зрения - один из экологичных методов", - отметил заведующий лабораторией продуктивности и устойчивости растительных сообществ Института экспериментальной ботаники им. В.Ф. Купревича НАН Беларуси Максим Ермохин.

В пуще вырубили поросль у 50 пней красного дуба. Часть засыпали опилками, остальное оставили без них. Первые результаты эксперимента оценят осенью, а затем весной 2021 года. "Даже если не удастся полностью остановить поросль, а только снизить ее активность - уже будет хорошо",- считает Максим Ермохин.-0-