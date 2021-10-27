В Беловежской пуще собрали тонну желудей дуба черешчатого для лесоразведения

27 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В национальном парке "Беловежская пуща" собрали урожай желудей. Такая информация опубликована на официальном сайте нацпарка, сообщает БЕЛТА.

"Гордость пущи - естественные насаждения дуба черешчатого. Встречаются и экземпляры дуба скального, возраст которых в некоторых случаях достигает 400-450 лет. В целом по территории национального парка произрастает 4575,2 га разновозрастных дубрав естественного происхождения. На 58,7 га из них растет дуб скальный. Этот вид занесен в Красную книгу Беларуси", - рассказали в отделе охраны леса и лесного хозяйства.

Специалисты обратили внимание, что особенность дуба черешчатого - неравномерность плодоношения по годам. Обильный урожай желудей созревает через 6-7 лет. "Этот год нельзя назвать богатым на урожай. Несмотря на это, работники лесной охраны собрали 1 тыс. кг желудей дуба черешчатого. Потом их посеют в лесном питомнике, из них вырастут сеянцы, которые будут использованы для создания лесных культур", - пояснили в нацпарке.-0-