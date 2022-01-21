В Беловежской пуще турпоток в 2021 году вырос почти на 40%

21 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. В национальном парке "Беловежская пуща" в 2021 году почти на 40% вырос туристический поток по сравнению с 2020-м, сообщили корреспонденту БЕЛТА в нацпарке.

По-прежнему отмечается влияние пандемии на туристическую активность. При этом она выросла в прошлом году на 37%, выручка в сфере услуг увеличилась почти на четверть. Пущу посетили около 474 тыс. человек, в том числе в усадьбе белорусского Деда Мороза побывали 92,5 тыс. гостей.

Наибольший приток туристов приходится, естественно, на массовые мероприятия. Особенно популярны встреча Снегурочки в декабре, Новый год и Коляды, Масленица, Купалье, фестиваль "Добрыя суседзі", праздник варенья и гастрофесты, открытие велосезона в апреле и его закрытие в ноябре.

К слову, велотуристы все чаще выбирают пущу для активного отдыха. Например, в 2020 году их число выросло на 3,4%, а в 2021-м - на 4,2%. По велосипедным маршрутам нацпарка в прошлом году проехали почти 35 тыс. человек. "Это единственная категория посетителей Беловежской пущи, где не было тенденции снижения численности. Она давала стабильный ежегодный прирост дохода, - отметили в нацпарке. - В период пандемии отмечено снижение количества иностранных туристов и увеличение доли посетителей за счет внутреннего туризма и диверсификации цен на туруслуги".-0-