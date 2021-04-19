В Беловежской пуще уменьшается ареал произрастания краснокнижной сон-травы

19 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В национальном парке "Беловежская пуща" уменьшается ареал произрастания прострела раскрытого, или сон-травы. Этот цветок включен в Красную книгу Беларуси, сообщает БЕЛТА со ссылкой на научный отдел нацпарка.

В народе говорят: у всех цветов есть мать, а у прострела - мачеха, которая и выгоняет его из земли, заставляя цвести раньше других растений. Этот лиловый цветок считается потенциально уязвимым видом IV категории, помимо Беларуси включен в красные книги Литвы, Латвии, Польши, России. В Беловежской пуще сон-трава растет в сосновых лесах, на опушках и сухих солнечных полянах. В последние десятилетия наблюдается тенденция к сокращению численности этого вида.

Считается, что эти цветы страдают от рук человека. Их выкапывают для пересадки, срывают в букеты или для лечебных целей, повреждают при проведении рубок. Но в условиях заповедного режима Беловежской пущи, при котором вмешательство человека в природу сведено к минимуму, более серьезное влияние оказывают естественные факторы. Речь идет об увеличении сомкнутости древостоя, зарастании опушек кустарником и подростом, снижении освещенности, развитии густого мохового или травянистого покрова. Все это и приводит к уменьшению распространения вида, резкому снижению числа цветущих и молодых растений, невозможности прорастания семян.

Фото нацпарка

"Например, одно из мест произрастания прострела раскрытого, которое еще совсем недавно насчитывало несколько десятков растений, медленно угасает. Остается надеяться, что процесс этот все-же остановится. Если вам посчастливится увидеть в лесу этот пушистый лиловый колокольчик, не рвите его, не выкапывайте, а просто полюбуйтесь красотой", - подытожили в научном отделе национального парка.-0-