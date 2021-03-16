В Беловежской пуще устанавливают фотоловушки для наблюдения за большими подорликами

16 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. В национальном парке "Беловежская пуща" ученые ищут гнезда больших подорликов, чтобы установить фотоловушки для наблюдения за птицами весной и летом. Такая информация опубликована на официальном сайте нацпарка, сообщает БЕЛТА.

"Больше всего большие подорлики Беловежской пущи любят селиться в окрестностях болота Дикое. Там они выбирают самые недоступные (для нас) места, вдали от людских глаз. Высокие ели, особенно пострадавшие от ветра, с раздвоенными верхушками - вот где обычно подорлики строят свои гнезда. Их очень трудно заметить с земли, они надежно спрятаны с воздуха от хищников и всеми способами защищены от ветра", - рассказали в научном отделе национального парка.

Орнитологи ежегодно ранней весной проводят экспедиции. В этот раз маршрут построили по прошлогодним данным GPS-передатчиков трех подорликов. К слову, в 2020-м ученым удалось собрать немало информации о том, что происходит в гнездах, как подорлики ориентируются в пуще и куда любят залетать. Оставалось главное - найти и нанести на карту гнезда этих пернатых хищников. Помогали в этом сотрудникам научного отдела волонтеры общественной организации "Ахова птушак Бацькаўшчыны".

"Этой весной экспедиций будет две, так как подорлики явно планируют вернуться домой раньше, чем обычно. Для ученых это значит, что нужно как можно скорее найти и осмотреть гнезда в других уголках Беловежской пущи", - добавили в научном отделе.

Большой подорлик включен в Красную книгу Беларуси. В нашей стране эти птицы встречаются в основном в Припятском Полесье, крайне редко за пределами этого региона. Зимуют большие подорлики преимущественно в странах Средиземноморья и на Ближнем Востоке.-0-