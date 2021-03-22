В Беловежской пуще увеличилось поголовье зубров

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В национальном парке "Беловежская пуща" увеличилось поголовье зубров, сообщает БЕЛТА со ссылкой на научный отдел нацпарка.

"Учет и определение половозрастной структуры в небольших группах зубров для опытных специалистов не составляет особых затруднений. Сложности возникают с большими скоплениями этих животных, отдельное стадо которых в Беловежской пуще может насчитывать около 220 особей. Незаметно подойти к зубрам на открытых пространствах практически невозможно. Они моментально сбиваются в плотную группу, что затрудняет их точный учет. В таких случаях на помощь приходит фототехника с хорошей оптикой", - рассказали в научном отделе.

Всего на начало этого года в пуще учтено 675 зубров: на 71 особь больше по сравнению с 2020-м. Показатель рождаемости (отношение телят к общей численности популяции) составил 12%, что незначительно ниже прошлогоднего уровня (13%). Детально установить половозрастную структуру молодняка (1,5-3,5 года) у ученых не получилось, поскольку зимой животные сбивались в большие группы - 150-250 голов.-0-