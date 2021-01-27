В Беловежской пуще ведут онлайн-трансляцию: в объектив попали звери и 24 вида птиц

27 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. В национальном парке "Беловежская пуща" ведут онлайн-трансляцию живой природы. В объектив видеокамеры попадают животные и птицы, сообщили корреспонденту БЕЛТА в научном отделе нацпарка.

Камера установлена в просторной кормушке для птиц в пойме живописной реки Лесная. Это южная окраина национального парка. Чтобы сделать трансляцию более привлекательной, для наблюдения за пернатыми в большом количестве закупают семечки, зерно, орехи, ягоды. "Кому-то больше нравятся семена, черный дрозд налегает на ягоды, а пестрый дятел любит яблоки, - рассказали в научном отделе. - Кстати, в этом году в Беловежской пуще остались зимовать несколько видов перелетных птиц. Здесь замечены серые гуси, серые журавли, лебеди-кликуны и лебеди-шипуны, гоголи, серые и большие белые цапли, кряквы и зимородки".

В объектив уже попали 24 вида птиц, а также зайцы, лисы, мыши, косуля, благородный олень. Наблюдения ведутся круглосуточно, поскольку камера имеет инфракрасную подсветку.

Такая онлайн-трансляция не только популяризирует орнитологию, но и помогает ученым в изучении различных моментов фенологии и поведения птиц, их гастрономических предпочтений в зависимости от погоды. "Сейчас достаточно массовое скопление. Например, мы видим, как птицы реагируют на неблагоприятные условия, появление хищника. Некоторые улетают и скрываются в густой кроне, другие, прижавшись к земле, пытаются замаскироваться", - объяснил сотрудник научного отдела национального парка Вадим Прокопчук. Он добавил, что в ближайшее время планируется также провести кольцевание пернатых, которые прилетают полакомиться в кормушке.-0-