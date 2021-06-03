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03 июня 2021, 10:19

В Беловежской пуще впервые замечен американский хвойный клоп

Фото из архива
Фото из архива

3 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. В национальном парке "Беловежская пуща" впервые обнаружен американский хвойный клоп, сообщает БЕЛТА со ссылкой на научный отдел нацпарка.

Экзотов обнаружили внутри административного корпуса, куда они, скорее всего, пробрались на зимовку. "Сотрудница национального парка принесла насекомое ученым прямо в руке. В течение нескольких дней были обнаружены и другие особи. Всего в октябре 2020 года найдено четыре экземпляра", - рассказали в научном отделе нацпарка.

Ученые отмечают, что американского хвойного клопа впервые в Европе обнаружили в Италии в 1999 году. С того времени он оккупировал большую часть континента. Этих насекомых находили в соседних Украине, Польше, Литве. В последние пять лет поиски велись и в Беларуси, особенно в южной части страны. В октябре 2020 года почти одновременно с регистрацией в Беловежской пуще чужеродный вид был отмечен в Березе.

Питается американский хвойный клоп на молодых побегах и генеративных органах хвойных растений. "По данным исследователей из других стран известно, что американский хвойный клоп может приводить к повреждению существенной доли семян хвойных (от 70% и выше, в зависимости от региона). Тем самым он представляет весомую угрозу естественному возобновлению сосновых лесов. Тем не менее непосредственных исследований по влиянию этих клопов на ход естественного лесовосстановления не проводилось", - заметили в нацпарке.

Белорусские ученые намерены продолжить выявлять новые места обитания чужеродных насекомых, наблюдать за динамикой и путями их расселения по территории страны, а также искать естественных врагов этого потенциально опасного вредителя лесного хозяйства.-0-

Фото npbp.by
Фото npbp.by

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