В "Берестовице" начали установку автоматизированной системы распознавания номеров

31 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В пункте пропуска "Берестовица" на белорусско-польской границе начались работы по установке автоматизированной системы распознавания знаков транспортных средств. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненской региональной таможне.

В таможню уже поступила первая партия необходимого оборудования, поставка второй ожидается в апреле. "Автоматическое распознавание номеров транспортных средств и мгновенная передача сведений в информационную систему будет способствовать ускорению прохождения белорусско-польской границы перевозчиками и физическими лицами", - отметили в региональной таможне. Новая система также повысит безопасность, в том числе позволит исключить несанкционированный выезд транспорта из пункта пропуска.

Мероприятия осуществляются по программе трансграничного сотрудничества "Польша-Беларусь-Украина" Европейского инструмента соседства. Общий финансовый вклад Европейского союза в проект составляет порядка 1 млн евро. По проекту "Улучшение операций управления границей в автодорожных пунктах пропуска "Брузги" и "Берестовица" (PBU1/0683/16) уже модернизированы локально-вычислительные сети, поставлены персональные видеорегистраторы, радиостанции, терминалы хранения информации и др.-0-