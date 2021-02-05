В Березе модернизировали систему уличного освещения

5 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Березе Брестской области модернизировали систему уличного освещения, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отдела ГУПП "Березовское ЖКХ" Дмитрий Слуцкий.

В городе реализовали проект "Внедрение светодиодного уличного освещения в Березовском районе с использованием автоматизации и системы контроля", финансируемый Европейским союзом. Он стал частью программы "Соглашение мэров - демонстрационные проекты" (CoM-DeP) для городов-подписантов в странах "Восточного партнерства".

В Березе заменили около 1,5 тыс. устаревших светильников на 2685 энергоэффективных LED-ламп. "Когда-то освещение на одних улицах выключали в 22.00, на других - в полночь. Сейчас за те же деньги бюджета освещение работает всю ночь, и его качество намного лучше. Светильники размещены на каждом столбе, что дает равномерное освещение. Они работают с вечера до утра с разными режимами освещения. В часы активности горят ярко. Когда интенсивность движения в городе снижается, диммируются до 20%", - пояснил Дмитрий Слуцкий.

Первые партии LED-ламп прибыли в Березу в июне 2020 года. Светодиодное освещение на первых улицах города появилось уже в августе. К концу осени все работы были завершены. В райцентре также внедрили систему автоматического управления оборудованием. Для нее с учетом продолжительности дня записывается программа, которая включает освещение по утрам и вечерам, проводит диммирование. Обновленная система уличного освещения в декабре - январе работала в тестовом режиме, с февраля перешла в штатный.

Благодаря реализации проекта получен экономический и экологический эффект. В Березе улучшилось не только качество освещения, но и уменьшилось количество выбросов в атмосферу СО2.

Березовский район присоединился к добровольной европейской инициативе по энергии и климату "Соглашение мэров" в 2015 году, взяв на себя обязательства до 2020-го снизить выбросы СО2 на 20%. В регионе разработан план действий по устойчивому энергетическому развитию. Он предусматривает использование энергосберегающих технологий во всех отраслях, альтернативных источников энергии, строительство энергоэффективного жилья, развитие городской мобильности, улучшение работы общественного транспорта и другие мероприятия.-0-