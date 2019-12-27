В Березинском биосферном заповеднике встретили 43-тысячного туриста

27 декабря, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Березинский биосферный заповедник встретил 43-тысячного туриста с начала года, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор заповедника Андрей Прокошин.

"Время зимних праздников, пожалуй, самое светлое как для детей, так и для взрослых. Это дни, когда хочется дарить радость окружающим, ставить цели на будущее и подводить определенные итоги. У нас в этом году появилась новая традиция: чествовать юбилейного туриста, посетившего заповедник в предновогодние дни. 43-тысячным туристом, посетившим нас с начала года, оказался молодой человек из Беларуси, который вместе со своей девушкой путешествует по стране. Приятно, что их маршрут помимо знаковых объектов включил и лепельский уголок нетронутой природы", - рассказал руководитель.

Приятным подарком для пары в канун новогодних праздников помимо знакомства с музеем природы и лесным зоопарком заповедника стал сертификат на конную прогулку, воспользоваться которым молодые люди собираются весной.

По словам Андрея Прокошина, туристическая популярность Березинского заповедника, в том числе среди зарубежных гостей, с каждым годом растет. Например, в текущем году почти вдвое увеличился поток туристов из Швейцарии, Бельгии, Нидерландов, Израиля, Австрии и Франции. Впервые в этом году на экскурсиях здесь побывали гости из Норвегии, Эстонии, Чехии и Венгрии. В числе уже постоянных посетителей - жители Поднебесной, России и Германии.

"Привлекательность заповедника обусловлена не только экологической значимостью природоохранного учреждения, но и разнообразием туристических продуктов. Это пешие, конные, велосипедные, байдарочные, комбинированные маршруты, знакомство с природой Беларуси в нашем лесном зоопарке. Сейчас, в канун зимних праздников, популярны рождественские и новогодние экскурсии. Кстати, наш экскурсовод Виктор Ровдо, больше известный в качестве сказочного персонажа Болотника, в этом году стал дипломантом республиканского туристического конкурса "Познай Беларусь" в номинации "Экскурсовод года". Летом значительное количество гостей, в том числе иностранных, собирает фестиваль мифологии "Шлях Цмока", - добавил директор.-0-