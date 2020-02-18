В Березинском заповеднике началось весеннее токование тетеревов

18 февраля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Березинском биосферном заповеднике началось весеннее токование тетеревов. Это самая ранняя фиксация брачного периода этого вида, установленная за все время наблюдения фенологических явлений в жизни птиц, проводимых данным природоохранным учреждением, сообщили корреспонденту БЕЛТА в заповеднике.

Полевые исследования зоологов заповедника проходили в течение прошлой недели на Пострежском болоте. 11 февраля ученые зафиксировали 16 самцов на току, на который также прилетела и самка. "Такой факт мог быть спровоцирован аномально теплой и малоснежной зимой этого года. Как дневная, так и ночная температура воздуха в день наблюдения превышала 3 градуса тепла. Такие погодные условия больше характерны для марта: на болоте практически отсутствовал снежный покров, не было ни ветра, ни осадков - идеальная обстановка для турнирных поединков", - рассказали в заповеднике, отметив, что говорить о продолжении активного токования пока преждевременно.

Обычно весеннее оживление у тетерева при подготовке к токованию на юге ареала начинается в конце февраля - начале марта. На севере обитания, в заповеднике, время турнирных поединков обычно приходится на последнюю декаду марта. Сначала это только пение отдельных самцов в стае на месте кормежки, но постепенно интенсивность токования возрастает. И только тогда самцы начинают по утрам собираться на токовище.

Примечательно, что недалеко от обнаруженного токовища ученые заметили пару достраивавших свое гнездо орланов-белохвостов - естественных врагов тетеревов. Их гнездование в этом месте отмечалось еще два года назад. "У мест гнездовий орланы обычно появляются в первой половине марта. Самое раннее наблюдение в Витебской области было зарегистрировано 1 марта, а в Березинском заповеднике не ранее 9 марта", - добавили в природоохранном учреждении.

Всего на территории заповедника зарегистрировано около 300 тетеревов и 3-5 пар орланов в зависимости от года.-0-