В Березовском районе 25 женщин присоединились к инициативе для начинающих предпринимательниц

4 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Березовском районе 25 местных жительниц стали участницами тренинга по обучению основам создания и ведения бизнеса. Инициатива по поддержке женского социального предпринимательства реализуется по проекту "Поддержка экономического развития на местном уровне в Республике Беларусь", сообщила корреспонденту БЕЛТА директор Брестского местного фонда регионального развития Виктория Радчук.

Для женщин организован курс бесплатных тренингов. Инициативу поддержали местные жительницы разного возраста. Самой младшей участнице -17 лет. Заинтересовало обучение предпринимательству и пенсионерок. В программе предусмотрены шесть тренингов, которые проведут специалисты в области права, финансов и маркетинга. Помимо этого, женщины могут получить консультации по продвижению своих товаров и услуг, научатся разрабатывать бизнес-стратегию, изучать потребительский спрос, создавать продающий сайт.

Два занятия уже позади. Своим опытом с жительницами Березовского района поделился директор Брестского научно-технологического парка Дмитрий Макарук. Он рассказал о социальном предпринимательстве и бизнес-модели Canvas, принципах гибкого управления. Второй тренинг для участниц инициативы провела кандидат экономических наук, доцент, бизнес-аналитик IT компании Татьяна Драган. Эксперт поделилась знаниями о финансовых аспектах создания и ведения бизнеса.

"Участницы активно включились в работу. Видно, что информация, которую они получают, для них актуальна. Задают вопросы, делятся мнениями, помогают друг другу в каких-то практических моментах. Женщины уже начали писать свои бизнес-планы. Они интересуются у тренеров, в каком направлении им нужно продвигаться", - рассказала Виктория Радчук.

Впереди еще четыре тренинга. После окончания обучения для самых активных предпринимательниц организуют поездку, чтобы они познакомились с примерами успешных социальных бизнесов Беларуси.

Инициатива "Продвижение и развитие женского социального предпринимательства как поддержка МСП Березовского района" реализуется по проекту "Поддержка экономического развития на местном уровне в Республике Беларусь". Он финансируется Европейским союзом и реализуется Программой развития ООН в партнерстве с Министерством экономики Беларуси.-0-