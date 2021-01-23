В Бешенковичах из-за аварии без тепла и воды были более полутора тысяч домов

Фото из архива
23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Бешенковичах из-за аварии без тепла и воды были 25 многоквартирных и 1540 частных домов. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.
"22 января в 9.05 поступило сообщение о прорыве трубопровода холодного водоснабжения диаметром 219 мм по ул. Фрунзе, 27 в городском поселке Бешенковичи Витебской области. Без отопления и водоснабжения оставались 25 многоквартирных и 1540 частных жилых домов, школа, сад и социально-педагогический центр", - рассказали в пресс-службе.
В 11.25 подача тепла и воды была восстановлена.-0-