В Бешенковичском районе устранили угрозы потенциально опасных объектов для детей

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Бешенковичского района проверила исполнение законодательства о предупреждении гибели детей от внешних причин, особое внимание уделено потенциально опасным объектам, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры Витебской области.

В ходе мониторинга прокуратура выявила объект, не включенный в паспорт потенциально опасных объектов для несовершеннолетних, однако из-за своего месторасположения и состояния он представлял опасность для детей. Установлено, что отдельные элементы внутренних конструкций неэксплуатируемого здания ФАП в агрогородке Ржавка были в аварийном состоянии, к ним имелся свободный доступ. Строение расположено в непосредственной близости от ГУО "Ржавский детский сад - средняя школа Бешенковичского района", которое посещают 96 детей. Учащиеся неоднократно проникали в эту постройку. По предписанию прокурора района здание ФАП включено в паспорт, в него ограничен доступ посторонних.

Кроме того, прокурорские работники обнаружили потенциально опасный объект по улице Советской в агрогородке Верховье. Речь идет о раскрытом колодце в центре населенного пункта, вблизи торгового объекта и микрорайона с многоквартирными домами, в которых проживают дети (всего в Верховье зарегистрированы 54 несовершеннолетних). При этом в темное время суток колодец был незаметен.

Как оказалось, ранее для колодца неоднократно изготавливали деревянные закрывающие настилы. Однако, по мнению прокуратуры, это временное решение, которое не устраняло потенциальную опасность объекта. В итоге колодец накрыли бетонной крышкой, которая исключила свободный доступ к нему, а территория вокруг объекта приведена в надлежащее санитарное состояние.-0-

Фото прокуратуры Витебской области