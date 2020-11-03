В "Бездежском фартушке" туристов будут угощать собственным медом

3 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В музее народного творчества "Бездежский фартушок" с 2021 года туристов планируют угощать медом собственного производства, сообщила корреспонденту БЕЛТА директор музея Мария Остапович.

"Давно была задумка завести пчел. Попросили местных пасечников помочь. Сейчас у нас пять ульев. Планируем в теплое время года угощать туристов медом со свежевыпеченным хлебом и чаем на лекарственных травах. Если будет возможность, будем мед реализовывать", - рассказала Мария Остапович.

В "Бездежском фартушке" разработали программу гастрономического тура по выпечке четырех видов хлеба. Первый - ржаной, по традиционному рецепту. Для теста берут муку и закваску, которую делают из запаренных высушенных шишечек хмеля. Еще предлагают гостям попробовать ржаной хлеб с добавлением толченой картошки. "Во время войны было мало муки, поэтому в нее добавляли вареную картошку. Хлеб получается очень вкусным. Добавляем туда еще макуху", - поделилась рецептом директор музея.

Третий вид хлеба - повседневный, получивший название "Бездежский смак", делают на основе муки высшего или первого сорта, дрожжей и воды. Такой хлеб местные жители начали выпекать примерно с середины XX века. Угощают мастерицы туристов и сладкими сдобными пирогами.

"Ржаной хлеб подаем с салом. Второй вид вкуснее всего с огурцом и пареной капустой. Повседневный хлеб можно есть с чем угодно. Сдобу подаем с чаем на травах", - добавила Мария Остапович.

Посетители "Бездежского фартушка" могут окунуться в быт сельчан XIX-XX веков. Жемчужина музея - коллекция фартушков, каждый из которых эксклюзивный. Гостям предлагают прогуляться по крестьянскому подворью, угоститься блюдами традиционной кухни, принять участие в воссоздании народных обрядов.-0-