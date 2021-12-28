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28 декабря 2021, 14:17

В БГУ обсудят проект изменений и дополнений в Конституцию

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28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обсуждение проекта изменений и дополнений в Конституцию пройдет 29 декабря в Белорусском государственном университете, сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза.

Коллегиальная дискуссия запланирована с онлайн-подключением и участием руководства, деканов, директоров институтов, заведующих кафедрами. Всего заявлено участие около 250 сотрудников БГУ. Мероприятие организуется для детального знакомства с обнародованным главным государственным законом и внесения предложений. Основные положения новой редакции разъяснит член Конституционной комиссии, заведующий кафедрой конституционного права юридического факультета Григорий Василевич. "Он расскажет о степени преемственности с действующей Конституцией, акцентирует внимание на нововведениях, касающихся политической и избирательной систем, деятельности Конституционного суда, статуса Всебелорусского народного собрания", - рассказали в вузе.

Обсуждения продолжатся в ходе круглых столов, дискуссионных площадок, семинаров, лекций на факультетах и в подразделениях БГУ. Мероприятия пройдут в течение ближайшего месяца с участием студентов, идеологического актива, преподавателей и приглашенных членов Конституционной комиссии.

Как отметили в пресс-службе, в БГУ более года регулярно проводились мероприятия по обсуждению изменений в Основной закон. "Ежемесячно в рамках стартовавшего в сентябре 2020 года проекта "Конституция Республики Беларусь: новый взгляд на Основной закон государства" организовывались дискуссионные площадки с молодежью по актуальным вопросам конституционного законодательства. Студенты обсудили предложения по изменениям в Конституцию с руководством, активом, учеными вуза, представителями Генеральной прокуратуры, Конституционного суда, депутатами Палаты представителей и другими экспертами. Были рассмотрены значение Всебелорусского народного собрания, роль местного самоуправления в политической системе государства, выдвинуты предложения и корректировки Основного закона, касающиеся изменений полномочий государственных органов, избирательного права", - дополнили в БГУ.

Проект изменений и дополнений в Конституцию опубликован 27 декабря и доступен для ознакомления на Национальном правовом интернет-портале. Каждый может внести свои предложения и мнения, которые принимаются по электронной почте sbor@ncpi.gov.by через заполнение онлайн-формы на сайте sbor.pravo.by или в письменном виде по адресу: 220030, г.Минск, ул.Берсона, 1а, НЦПИ, с пометкой "Конституция". Координацию работ по сбору и обобщению откликов по проекту проводит Национальный центр правовой информации.-0-

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