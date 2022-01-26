26 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В бюджет Гомельской области в 2021 году поступило Br2,8 млрд налогов, сообщил сегодня начальник инспекции Министерства по налогам и сборам по Гомельской области Дмитрий Калеев на итоговой коллегии ИМНС, передает корреспондент БЕЛТА.

Руководитель обратил внимание, что в минувшем году налоговые органы области выполнили все задания по формированию доходной части бюджета. "Нами собрано в бюджет Br2,8 млрд. План по доходам выполнен на 100,8%. Сверх плана привлечено Br22 млн", - проинформировал он.

Планы выполнили во всех районах и в разрезе всех основных доходных источников. "Положительные темпы поступлений обеспечены от всех категорий плательщиков: организаций, индивидуальных предпринимателей, физических лиц", - уточнил начальник областной инспекции.

По его словам, в целом поступления в консолидированный бюджет приросли на Br23 млн.

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