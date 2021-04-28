В бюджет Гродненской области в I квартале поступило свыше Br643 млн

28 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В первом квартале 2021 года в консолидированный бюджет Гродненской области поступило свыше Br643 млн. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-центре инспекции Министерства по налогам и сборам по Гродненской области.

Бюджет региона в январе - марте пополняли 15,8 тыс. организаций, 27,9 тыс. индивидуальных предпринимателей и 388,4 тыс. физических лиц. В консолидированный бюджет области за I квартал 2021 года поступило Br643,7 млн, в том числе в республиканский бюджет - Br261,2 млн, местные бюджеты - Br382,5 млн. План выполнен на 102%.

"Основной объем доходов консолидированного бюджета сформирован за счет поступлений от организаций (95,9%, или Br617,5 млн). Поступления от индивидуальных предпринимателей сложились в размере Br15,5 млн, физическими лицами внесено в бюджет Br10,7 млн, что составляет соответственно 2,4% и 1,7% от общего объема доходов", - рассказали в ИМНС по Гродненской области.

Наибольший удельный вес в структуре доходов бюджета занимают акцизы (35,1%), подоходный налог (23,1%) и налог на добавленную стоимость (20,3%).-0-

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