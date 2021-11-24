В бюджет Гродненской области в январе-октябре поступило более Br2,7 млрд

24 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В бюджет Гродненской области за 10 месяцев поступило свыше Br2,7 млрд, сообщили БЕЛТА в пресс-центре инспекции Министерства по налогам и сборам по Гродненской области.

В консолидированный бюджет области поступило более Br2,7 млрд - план выполнен на 106,2%, в том числе в республиканский бюджет - почти Br1,2 млрд, в местные бюджеты - свыше Br1,5 млрд.

"В разрезе доходных источников наибольший удельный вес занимают поступления акцизов (32,3%), подоходного налога (20%), налога на добавленную стоимость (17,2 %), налога на прибыль (11,6%)", - сказали в инспекции МНС.

В общей сумме поступлений 96% составляют платежи организаций. В рейтинге тех, кто обеспечивает наибольшие суммы поступлений в бюджет, лидирующие позиции занимают ОАО "Гродненская табачная фабрика "Неман", ГРУПЭ "Гродноэнерго", ОАО "Лидское пиво", ОАО "Гродно Азот", УП "Гроднооблгаз", РУП "Белоруснефть-Гроднооблнефтепродукт".-0-