В бюджет Минска на 2021 год внесены изменения: дефицит составит Br215 млн

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В бюджет города Минска на 2021 год внесены изменения: его дефицит немного вырастет и составит Br215 млн. Об этом сообщил сегодня заместитель начальника главного финансового управления Мингорисполкома Сергей Бурачевский на 25-й внеочередной сессии Мингорсовета депутатов, передает корреспондент БЕЛТА.

Депутаты согласились внести изменения в предыдущее решение о бюджете города Минска на 2021 год. Речь идет о трех основных направлениях: распределение расходов по госпрограммам, использование остатков средств инновационного фонда (дефицит бюджета увеличится именно на эту сумму), перераспределение средств бюджета.

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