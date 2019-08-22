В бюджет Минской области в I полугодии поступило свыше Br1,3 млрд

22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более Br1,3 млрд поступило в бюджет столичного региона в первом полугодии текущего года. Об этом журналистам сообщил заместитель начальника главного финансового управления Миноблисполкома Вадим Шепелевич, передает корреспондент БЕЛТА.

"Общий объем доходов, поступивших в первом полугодии 2019 года в бюджет Минской области, составил Br1,37 млрд. Помимо прибыли от реализации продукции в бюджет поступали налоги: удельный вес подоходного налога составил почти 40% , налог на добавленную стоимость - около 21%, налог на прибыль - 9,5%, налог на собственность - около 11%. Учитывая динамику, прогнозируется, что доходы по итогам текущего года будут выше годовых назначений", - отметил Вадим Шепелевич.

По его словам, стабильное поступление средств в бюджет позволило профинансировать все запланированные расходы. В первом полугодии область потратила около Br1,32 млрд. Средства пошли в основном на социальную сферу. Так, на содержание соцучреждений, средств массовой информации, мероприятия по соцзащите населения было направлено Br842 млн - 63% от всех расходов региона.

Профицит бюджета составил Br47,8 млн.

"Исполнение консолидированного бюджета Минской области проходило без существенных отклонений от прогнозных показателей. Это позволило обеспечить финансовую сбалансированность и социальную стабильность. В регионе сохраняется устойчивое развитие, бюджет полностью оплачивает все необходимые расходные обязательства", - заключил Вадим Шепелевич.-0-