В Бобруйске нашли уникальный шлем конца IX - начала XI века

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Бобруйске при работах в речном порту обнаружили шлем конца IX - начала XI века, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей доктор исторических наук Игорь Марзалюк.

По его словам, это уникальная для Беларуси находка. "Такая вещь в стране найдена впервые. Аналоги есть в Украине, в дружинных могильниках - в знаменитой "Черной могиле" (курган в Чернигове) и в Шестовице", - отметил Игорь Марзалюк. В эти выходные на месте, где обнаружили шлем, будут проводиться раскопки. Ученые рассчитывают, что он станет не единственной уникальной находкой.

Шлем хорошо сохранился. Предстоит решить вопрос о его консервации. Планируется, что находку передадут специалистам для исследований.-0-

Фото предоставлено Игорем Марзалюком