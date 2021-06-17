В Бобруйске приостановлена деятельность 6 частных аптек - КГК

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. После мониторинга Комитета государственного контроля в Бобруйске приостановлена деятельность 6 аптек частной сети, сообщили БЕЛТА в КГК.

"Комитет во взаимодействии с государственными и общественными организациями с марта на системной основе проводит мониторинг изменения цен на лекарства. В целом контрольными мероприятиями охвачено более 1000 аптек всех форм собственности. Так, недавно в Бобруйске до устранения нарушений была приостановлена деятельность 6 аптек частной сети", - рассказали в КГК.

Во время проверок аптек госконтролерами устанавливаются факты необоснованного завышения цен, а также нарушение лицензионных требований по обеспечению наличия в аптеках обязательного перечня лекарственных средств.-0-