В Бобруйске работники соцслужбы и волонтеры доставляют продукты первой необходимости

25 марта, Бобруйск /Корр. БЕЛТА/. Социальные работники и волонтеры в Бобруйске доставляют продукты первой необходимости и медикаменты на дом пенсионерам, одиноким и одиноко проживающим гражданам и людям с ограниченными физическими возможностями. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказала директор Территориального центра социального обслуживания населения Ленинского района Бобруйска Ирина Шептицкая.

"В связи с эпидемиологической ситуацией в центре с 24 марта работает горячая линия по доставке на дом товаров первой необходимости. Обратиться могут жители города, которые не состоят на учете в центре. Соцработники и волонтеры по просьбе граждан и за их денежные средства приобретут необходимые продукты и лекарства, - отметила она. - За эти несколько дней в центр на горячую линию обратились всего два человека. Ни у кого нет паники, люди достаточно спокойны. Рассказывают, что стараются поменьше выходить на улицу".

Горячая линия по доставке продуктов в Ленинском районе Бобруйска работает ежедневно с 8.00 до 18.00 без обеда. В воскресенье позвонить можно до 13.00. Как отметила Ирина Шептицкая, ни один звонок не будет пропущен. "На номерах горячей линии работают 5 специалистов, чтобы человеку не пришлось долго ждать ответа и помощи. Если человек обращается к специалисту с вопросом, который не касается доставки продуктов и товаров, ему подскажут, куда необходимо обратиться".

При необходимости в доставке товаров будут помогать волонтеры Красного Креста и БРСМ. Пока соцработники справляются своими силами. На учете в центре состоят 590 пожилых людей, 15 человек пользуются услугами сиделки.

В отделении дневного пребывания инвалидов в Ленинском районе Бобруйска тоже работает горячая линия. Здесь помогают людям с особенностями развития в возрасте от 18 лет, которые состоят на учете в центре, а это 44 человека. Как рассказала заведующая отделением дневного пребывания Татьяна Синкевич, в отделении проводят много мероприятий по недопущению распространения вирусной инфекции. "Мы разместили всю информацию о мерах профилактики новой вирусной инфекции на сайте, подготовили и разложили листовки внутри здания. Но у посетителей не всегда есть возможность с этим разобраться. Поэтому мы придумали познавательные игры, где рассказываем, как защитить себя от бактерий", - рассказала Татьяна Синкевич.

Татьяна Синкевич

Для сотрудников соцзащиты регулярно проводят инструктажи по мерам профилактики вирусных заболеваний. Соцработникам, которые посещают людей на дому, советуют избегать близких контактов и выдерживать дистанцию. Такие меры помогут не только обезопасить сотрудника, но и не навредить здоровью людей, находящихся в группе риска.-0-

Фото Олега Фойницкого