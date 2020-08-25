В Бобруйском районе проведут "Конный фест"

25 августа, Могилев /Корр. БЕЛТА/. "Конный фест" пройдет в деревне Сычково Бобруйского района 29 августа. Об этом БЕЛТА сообщили в Бобруйском райисполкоме.

Во время праздника состоится парад участников, конкурсные скачки на лошадях и показательные выступления в манеже. "Запланированы тематические конкурсы и лотереи, мастер-классы. Катание на лошадях будет интересно как маленьким посетителям, так и взрослым. Самые маленькие гости праздника смогут прокатиться на пони и ослике", - рассказали в райисполкоме.

Запланирован праздничный концерт, в котором примут участие коллективы художественной самодеятельности Бобруйского района. Во время фестиваля будет работать мини-зоопарк, выездная торговля, аттракционы и лазертаг.

Мероприятие пройдет на поле возле ОДО "Зеленый бор". Начало в 11.00.-0-