В Бобруйском районе сформирован стрелковый батальон территориальных войск

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Бобруйском районе во время комплексной проверки органов управления территориальной обороны Могилевской области сформирован стрелковый батальон территориальных войск, сообщили БЕЛТА в Министерстве обороны.

Как рассказали в ведомстве, перед призывом военнообязанных здесь отработали вопросы обеспечения. Оперативно подготовили места размещения призванного личного состава, организовали горячее питание, выдали вещевое имущество, вооружение и боеприпасы.

Военнообязанные приступили к занятиям по различным дисциплинам: инженерной, медицинской, тактико-специальной и огневой подготовке, причем упор сделан на практику. Эффективность восстановленных боевых навыков военнообязанных проверят во время командно-штабного учения.

Нынешняя проверка стала самой масштабной за всю историю существования территориальной обороны Беларуси.

Войска территориальной обороны предназначены для защиты наиболее важных объектов - коммунальных, транспортных, коммуникационных. Они работают во взаимодействии с МВД и МЧС, учреждениями здравоохранения.-0-