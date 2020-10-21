В больницах Брестской области создан полуторамесячный запас средств защиты от COVID-19

21 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области создан неснижаемый запас средств защиты для непрерывной работы медиков, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника главного управления по здравоохранению облисполкома Дмитрий Горегляд.

"Мы готовы ко второй волне COVID-19. Коечного фонда достаточно, запас средств защиты для непрерывной работы медиков по отдельным позициям составляет от полутора до трех месяцев," - сказал Дмитрий Горегляд.

В частности, в больницах есть более 1,8 млн медицинских масок и 1,5 млн перчаток, около 200 тыс. респираторов, более 70 тыс. защитных костюмов для персонала. Для пациентов, нуждающихся в респираторной поддержке, увеличено в полтора раза (до 1,5 тыс.) количество точек подключения кислорода. На несколько десятков единиц больше стало аппаратов искусственной вентиляции легких - сейчас их более 400, включая транспортные.

"Все это приобретается как за счет бюджета, так и благодаря спонсорской и гуманитарной помощи. Большую поддержку оказывают СП "Санта Бремор" ООО, ОАО "Савушкин продукт", другие предприятия концерна "Брестмясомолпром". Средства на приобретение аппаратов ИВЛ перечислили областное управление капитального строительства, УКСы Бреста и Барановичей. УКС Пинска помог с закупкой машины скорой помощи. Буквально вчера медикам передали новый автомобиль", - отметил Дмитрий Горегляд.

В регионе отмечается рост заболеваний, связанных с коронавирусной инфекцией. Для таких пациентов в учреждениях здравоохранения области выделено 1,5 тыс. коек. Их количество может быть увеличено, но пока такой необходимости нет. "Основную нагрузку берут на себя Брест, Барановичи, Пинск, куда доставляют больных COVID-19 из ближайших районов. В этих учреждениях часть отделений перепрофилировано под инфекционные стационары с выделением зон для защиты персонала. Остальные больницы работают в обычном режиме и продолжают оказывать плановую медицинскую помощь", - резюмировал замначальника главного управления по здравоохранению.-0-