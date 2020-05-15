В больницах Гомельской области создан прочный запас средств защиты для медперсонала

15 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В больницах Гомельской области создан прочный неснижаемый запас средств защиты для медперсонала, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник главного управления здравоохранения облисполкома Николай Куденьчук.

По словам Николая Куденьчука, необходимый запас средств индивидуальной защиты и антисептиков сформирован с учетом их ежедневного расхода и поступления. По данным на утро 15 мая, в резерве - свыше 68 тыс. защитных костюмов, более 435 тыс. медицинских одноразовых масок, около 165 тыс. медицинских масок многократного применения, более 12 тыс. защитных очков, почти 78 тыс. респираторов, более 1,7 млн перчаток. В среднем запас рассчитан на 30 дней и более.

"Обеспеченность необходимыми средствами защиты медучреждений в целом и каждого конкретного медработника в частности постоянно контролирует областная власть и главное управление здравоохранения. Новые партии распределяются в соответствии с загруженностью медучреждений по лечению инфицированных больных и численностью персонала", - отметил начальник главного управления.

В Гомельской областной клинической туббольнице в наличии имеется более 77 тыс. многоразовых масок, 23 тыс. пар перчаток, почти 3 тыс. защитных костюмов (или месячный запас). В областной больнице - трехнедельный запас костюмов, 300 тыс. перчаток, 54 тыс. одноразовых масок, 2,3 тыс. респираторов. В зоне внимания - райбольницы. В больнице Буда-Кошелево - почти 10 тыс. одноразовых и многоразовых масок, более 1,8 тыс. респираторов, почти 1,1 тыс. костюмов, 5,6 тыс. перчаток, в Кормянской - 1,16 тыс. защитных костюмов, почти 5,5 тыс. одноразовых масок, 890 респираторов и др.

Запасы постоянно пополняются. "По потребности РДТУП "Медтехника" проводит госзакупки для организаций здравоохранения региона. Также были поставки средств защиты, закупленные Министерством здравоохранения за счет безвозмездной спонсорской помощи и полученные по гуманитарной помощи из Китая и Узбекистана", - рассказал Николай Куденьчук. Организации здравоохранения приобретают дезсредства и антисептики для обработки рук непосредственно у производителей и поставщиков. На сегодня в медучреждениях области - 372 тыс. л всевозможных дезинфицирующих и антисептических средств.

При том, что в регионе создан такой серьезный резерв, Гомельский облисполком продолжает поддерживать отрасль. На этой неделе из бюджета дополнительно было выделено более Br2,8 млн на приобретение средств индивидуальной защиты для медперсонала.

Ежедневно отслеживается ситуация с доступностью средств защиты для населения. Гомельское УП "Фармация" поставляет маски и дезсредства для розничной реализации. По данным специалистов, они есть в наличии во всех аптеках региона, в том числе частных.

Начальник главного управления здравоохранения поблагодарил всех неравнодушных граждан, активно помогающих медработникам. "Спасибо за защитные щитки, горячие обеды, средства гигиены, добрые слова. Это для нас очень важно", - подчеркнул он.

Николай Куденьчук также обратился ко всем, кто располагает достоверной информацией об отсутствии в каком-либо учреждении здравоохранения средств индивидуальной защиты или о невыплате полагающихся бонусов персоналу. Он отметил: "Чтобы действительно исправить ситуацию, сообщать о подобных фактах нужно не в Telegram-каналы, а на телефон доверия главного управления здравоохранения в Гомеле 8 (0232) 50-32-04 или заместителям начальника управления по номерам 50-32-51 и 50-32-13".

"Повторю, все необходимое для защиты медиков в этот сложный эпидемиологический период есть в достаточном количестве. Если кто-то из администрации медучреждений распоряжается средствами индивидуальной защиты по своему усмотрению, мы быстро с вашей помощью наведем порядок. При этом призываю действовать только при наличии достоверной информации", - заключил Николай Куденьчук.-0-