В больницы Брестской области закупят 8 аппаратов ИВЛ за спонсорские средства

2 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. В больницы Брестской области закупят восемь аппаратов искусственной вентиляции легких за счет спонсорских средств, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника главного управления по здравоохранению облисполкома Дмитрий Горегляд.

Три аппарата ИВЛ уже поступили в Брестскую городскую центральную больницу, по одному - в областную клиническую и Кобринскую центральную районную. После процедур закупок такое оборудование пополнит арсенал медицинских работников в Ляховичах, Березе и Пинске. Для Пружанской ЦРБ за счет спонсорских средств приобретен кислородный концентратор.

Стоимость одного аппарата ИВЛ составляет примерно Br150 тыс. Средства на закупку оборудования учреждениям здравоохранения, в частности, выделили Пружанский молочный, Брестский, Березовский и Пинский мясокомбинаты, ОАО "Савушкин продукт", Кобринский маслодельно-сыродельный и Ляховичский молочный заводы.

"Аппараты ИВЛ закуплены по рекомендации главного управления по здравоохранению. В остальном же решали руководители учреждений на местах, в чем больше всего есть потребность", - отметил Дмитрий Горегляд. По его словам, учреждения здравоохранения области на сегодня достаточно оснащены для оказания помощи: на вооружении находится около 400 аппаратов ИВЛ и примерно 150 наркозно-дыхательных аппаратов.

Помощь медикам в непростой эпидемиологической обстановке оказывают десятки организаций и предприятий региона. В их числе СП "Санта Бремор" ООО, ИООО "Эпам Систэмз", лесохозяйственное объединение, УП "Брестоблгаз". Так, Евразийский процессинговый центр перечислил 77 тыс. евро областной больнице на закупку девяти реанимационных кроватей и двух кислородных концентраторов, а также выделил средства Лунинецкой ЦРБ на приобретение средств индивидуальной защиты для персонала. ОАО "Белоруснефть" выделило Br22 тыс. на топливо для медицинского транспорта и в течение месяца обеспечивало бесплатными завтраками и обедами находящихся в контакт-центре медработников Брестской ЦГБ.

"Мы благодарны всем неравнодушным за поддержку. Благотворительную помощь сможем направить на закупку оборудования для лабораторной диагностики COVID-19, диагностических наборов, средств индивидуальной защиты, лекарственных препаратов, а также на оказание помощи больным", - подчеркнул замначальника облздрава.-0-