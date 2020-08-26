В большинстве районов Гомельской области приступили к уборке гречихи

Во время уборки гречихи. Фото из архива

26 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В большинстве районов Гомельской области начали убирать гречиху. 10 из 17 районов, выращивающих эту культуру, приступили к уборке урожая, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника управления интенсификации растениеводства комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома Елена Филипович.

Выращиванием гречихи занимаются хозяйства во всех районах Гомельской области за исключением Хойникского, Брагинского, Лоевского и Наровлянского. В прежние годы в регионе под гречиху отводили в среднем 3-3,5 тыс. га, но этой весной площади под данную культуру увеличили вдвое.

По последним данным, убрано 12% от всех засеянных площадей, или 740 га. Аграрии намолотили 850 т при средней урожайности 11,5 ц/га. В рабочем порядке специалисты проводят инвентаризацию посевов во всех хозяйствах, оперативно анализируют уточненную информацию о состоянии растений.

В комитете отмечают, что урожайность во всех районах разная. Самые высокие показатели в Петриковском и Ельском районах. "Более низкие цифры связаны с погодными условиями во время всхода и развития растений. Гречиха - одна из самых теплолюбивых культур, ее высевают поздней весной. В последней декаде мая было холодно, что несколько приостановило рост и развитие растений. Также в течение лета были засушливые периоды, что тоже отразилось на культуре", - рассказали в комитете.

Хозяйства Гомельской области практически завершили уборку зерновых колосовых. Хлеб убран с более чем 330 тыс. га, намолочено свыше 900,4 тыс.т.-0-