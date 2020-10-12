В большой семье детей не планируют, это дар тем, кто его принимает - многодетная мама

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дети должны быть не планируемыми, а желанными, тогда и большие семьи будут, и крепкие узы, и счастье. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделилась минчанка Наталья Леонова - одна из 43 женщин, которым председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев сегодня вручил орден Матери.

Наталья Леонова - счастливая мама пятерых дочек. При этом, после рождения первой ей сказали, что, скорее всего, больше детей у нее не будет.

"Мы не поверили. И вот после некоторого перерыва еще четыре дочки", - рассказала Наталья Леонова и представила всю свою большую семью: мужа Алексея, Настю, Василису, Забаву и самую младшую 2-летнюю Святославу. Старшей Дарье уже 20 лет, она учится в колледже и работает на скорой, поэтому на торжества прийти не смогла.

Во время церемонии

"Если тебе Бог дает, если ты хочешь большую семью, здоров и можешь родить детей, то это чудо. Мы не планировали, но хотели большую семью, ведь и я, и муж мой росли в таких", - объяснила Наталья Леонова. Для нее даже нет смысла в таком понятии как "планирование детей", ребенок - это просто дар.

Кроме старшей дочери остальные рождались с разницей примерно в два года, поэтому вернуться к работе по профессии у многодетной матери не вышло. Но педагогическое образование оказалось к месту: воспитание детей - тоже своего рода работа. "Пока я детям нужна, пока им нет 14-15 лет, думаю, что должна за ними приглядывать", - рассуждает она.

Муж Алексей взял всю нагрузку по обеспечению семьи на себя. Василиса, например, так и говорит: "Папа - строитель, мастер на все руки, а мама работает дома". А Забава считает, что ее мама - повар.

Но Наталья на это не обижается, только улыбается. Для нее счастье семьи, благополучие детей - главная в жизни награда. А орден Матери - это символ признания вложенных сил и труда.-0-

Фото Павла Орловского