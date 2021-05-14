Борисов с высоты птичьего полета. Воскресенский собор. Фото из архива

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Борисове 15 мая состоятся торжества в честь основателя города князя Бориса, сообщили БЕЛТА в информационном отделе Белорусской православной церкви.

Во время празднования в местном кафедральном соборе Воскресения Христова пройдет божественная литургия, которую возглавит митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси Вениамин, а по окончании богослужения состоится встреча Креста преподобной Евфросинии, игуменьи Полоцкой.

Кроме этого, на площади 900-летия основания города Борисова у памятника князя Бориса будет совершен молебен и возложены цветы. Завершатся торжества презентацией книги "Град во имя свое поставил…" в малом зале городского дома культуры.

Мероприятия организует Борисовская епархия Белорусской православной церкви совместно с Борисовским районным исполнительным комитетом.-0-